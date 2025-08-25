Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya karşı kararlı duruşunu sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları dikkate alan ve düzenli denetimlerle kaçak yapıları tespit eden belediye ekipleri, son olarak Akçalar Mahallesi’nde iki kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Akçalar Mahallesi’nde imara aykırı olduğu belirlenen iki yapı için yasal süreç tamamlandı ve yıkım kararı alındı. Bu karar doğrultusunda harekete geçen ekipler, ilk olarak 1000 metrekarelik bir alan üzerinde iş yeri olarak kullanılan kaçak yapıyı yıktı.

Aynı bölgedeki ikinci yıkım ise, bir konutun yanına ek olarak yapılan 12 metrekarelik kaçak deponun kaldırılmasıyla tamamlandı.

Her iki yıkım işlemi de polis ve zabıta ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.