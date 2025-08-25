İstanbul’da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Boğazı’nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Beykoz Kanlıca’dan başlayarak Kuruçeşme’de sona ermişti. 3 bin yarışmacının katıldığı yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı tespit edildi. Yüzücünün kaybolmasıyla birlikte polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Rus yüzücüyü arama çalışmaları bugün de sürerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bot ve teknelerle birlikte Svechnikov’u aramaya devam ettiği kaydedildi.