Esenyurt Belediyesi, kadınların sosyal alanda daha aktif olabilmesi için Kadın Sanat Merkezini kurdu. 28 farklı branşta kadınlara eğitim imkanı sunulmasını amaçlayan belediye, Esenyurtlu kadınları sanatla buluşturuyor.

Esenyurt Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve sanatsal üretimlerini desteklemek amacıyla çok özel bir projeye imza atıyor. Yaklaşık bin 500 kişilik kapasiteye sahip Kadın Sanat Merkezi, 28 farklı branşta eğitim imkanı sunarak Esenyurtlu kadınları sanatla buluşturuyor. Merkezde, geleneksel Türk sanatları, fotoğrafçılık, seramik ve çömlek yapımı, resim, müzik ve el sanatları gibi birçok alanda kurslar düzenlenecek. Kadınlar hem kişisel gelişimlerini destekleyecek hem de kendi eserlerini üretme fırsatı yakalayacak.

Kadın Sanat Merkezi’ni farklı kılan önemli bir özellik de çocuk dostu alanı. Kadın kursiyerler, eğitim alırken çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bu özel alan sayesinde gönül rahatlığıyla eğitimlerine odaklanabilecek. Merkeze kayıt olmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgiye 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek. Kayıt işlemleri için ise Eski Belediye Binası’nda bulunan Kadın Sanat Merkezi’ne şahsen başvuru yapılması gerekiyor.