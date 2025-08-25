İnegöl Hikmet Şahin Kültürpark amfi tiyatrosunda düzenlenen geceye İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Federasyon Başkanı Ferman Muzaffer, siyasi parti ve STK başkanları, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Gece de Şamistan Alioğlu, İlham İskender, Mehmet Ali Demirci, Senem Cakhayeva gibi sanatçıların yanı sıra Grup Nur, Grup Yıldız ve İnegöl Ahıska Türkleri Folklor Ekibi de geceye renk kattı. Katılımcılar hem müzik ziyafeti yaşarken hem de geleneksel halk oyunlarıyla Ahıska kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldular.

İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rüstem Musaoğulları, geceye katılan herkese teşekkür ederek, "Ayrıca birlik beraberlik gecemizde emeği geçen dernek yönetim kurulu üyelerimize, sponsor olan çok değerli Ahsıkalı iş adamlarımıza ve sanatları ile gecemize renk katan bütün müzisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.