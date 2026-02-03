Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 7 bin 125 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 376 lira 58 kuruş seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altın 6 bin 515 lira 45 kuruştan alınırken, 6 bin 967 lira 41 kuruştan satılıyor. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 950 lira, satış fiyatı 5 bin 280 lira olarak kaydedildi.

Çeyrek altın Bursa’da 11 bin 674 liradan alınırken 12 bin 31 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 11 bin 552 lira, satış fiyatı ise 11 bin 920 lira oldu.

Yarım altın 23 bin 348 liradan alınırken 24 bin 61 liradan satılıyor. Tam altın ise 46 bin 553 lira alış, 47 bin 939 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.