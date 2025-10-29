Sultanbeyli’de polisin dur ihtarına uymayan şahsın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada bulunan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer şahıs polisle girdiği silahlı çatışmada yaralı olarak yakalandı.

Kaza 01.50 sıralarında Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Fatih bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartal’da polis uygulamasında durdurulmak istenen 34 NSV 932 plakalı hafif ticari araç ekiplerden kaçmaya başladı. Kartal’dan Sultanbeyliye kadar süren kovalamacada hızla seyreden hafif ticari araç, kontrolünü kaybederek park halinde bulunan tırın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Y.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki diğer şahıs polisle girdiği silahlı çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından ölen şahsın cesedi Adli Tıp Morgu’na götürüldü. Kazaya karışan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.