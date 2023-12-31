Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman Dostluk Buluşmaları töreninde konuştu. Başkan Dursun, "İnşallah yeni dönemde de Sultangazi’yi çok daha iyi noktalara taşıma adına çok daha güzel projelerimiz olacak" dedi.

Adıyaman’ın birbirinden güzel kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetleri Sultangazi’ye geldi. Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Anadolu Kültür Festivali, bu hafta Adıyaman Dostluk Buluşması ile devam etti. Sultangazi Belediyesi ile Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Arnavutköy Adıyamanlılar Derneği (GADER) işbirliği ile düzenlenen Adıyaman Dostluk Buluşması protokol töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Gaziosmanpaşa Sultangazi Arnavutköy Adıyamanlılar Dernek (GADER) Başkanı Resul Memiş, siyasi parti temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, basın mensupları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda şiir ve ağıtlarıyla Kahtalı Mıçe de sevenlerine müzik ziyafeti sundu.

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun deprem felaketini hatırlatarak, “Adıyaman deyince 6 Şubat bizler için çok acı veriyor, sadece Adıyaman değil 11 ilde yaklaşık 5 milyon insanı etkileyen çok acı bir tablonun yaşandığı coğrafya. Bu coğrafyada, gittiğimizde birbirimize karşı yüzümüzü dönüp acaba sizden kim vefat etti diyebilecek cesareti bulamadığımız günler. Çünkü herkesin yakınları vefat etmiş, herkesin gönlü dolu, sıkıntılarla geçen bir zaman dilimi. Rabbim hiç kimseye göstermesin. Ancak böyle durumlarla karşılaşabiliriz diye tedbirlerimizi almalıyız. 6 Şubat depremi olduğunda, hem AFAD Genel Merkezinin hem de İstanbul İl Bakanlığımızın koordinasyonunda, İstanbul’un farklı farklı ilçeleri deprem bölgesinde çok büyük yardımlarda bulundu. Bizler de Adıyamanlı olarak, yakınlarımızın da orda olması hasebiyle, oraya gitmek istedik, acıyı paylaşmak istedik. Sabah 7.30’da ilk uçakla Adıyaman’a gittik ve saat 11 gibi arama kurtarma faaliyetlerine başladık. 6 Şubat’ta oradaydık ve hala oradayız. İlk zamanlarda aş evimiz orda çok büyük faaliyet gösterdi. İnsanımıza, nispeten rahat bir ortam sağlayabilmek adına hızlı bir şekilde konteyner kentimizi kurmaya başladık. Konteyner kenti ilk defa biz orda kurduk, çok hızlı bir şekilde hayata geçirmiş olduk. Bugün AFAD’a devretmeyen ender belediyelerden birisiyiz. Biz hala 300 konteynere, yaklaşık 1700 kişi yaşıyor orda, biz elimizden gelen desteği sağlamaya devam ediyoruz. Seyyar fırınımızla hala günde 10 bin ekmek üretiyoruz. Okulların açılmasıyla Sultangazi’de olduğu gibi Adıyaman’da da 453 köyü, ilçeleri ve merkezi olmak üzere tüm ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti hediye ettik. Elimizi hiçbir zaman deprem bölgesinden çekmedik. Özellikle şunu da ifade edeyim ki, Özdemir Bayraktar Kültür merkezimizde 4 ay boyunca bir koordinasyon yaptık. Bu süre zarfında yaklaşık 230 - 240 milyon liralık yardımla birlikte orda bir operasyon yürüttük. Bunun yaklaşık 170-180 milyon liralık kısmı hayırseverlerin katkısıydı. Yardımları afet bölgesine ulaştırdık, Sultangazi olarak güçlü bir şekilde yardımlaşma ve dayanışma içerisinde deprem bölgesi için her türlü türlü desteği vermeye gayret ettik" ifadelerini kullandı.

Sultangazi’de son 5 yılda yapılan yatırımları anlatan Dursun, "Sultangazi’de 2019 yılında bir emaneti devraldık. 5 yılın sonuna geldiğimizde elbette hizmete dair söyleyecek çok sözümüz vardır. Sultangazi’nin dört bir yanında kültür merkezleri, kapalı otoparklar, spor merkezleri, ASM’lerin de yer aldığı 24 kültür merkezi ve hizmet tesisi yaptık. Şehrin her alanına, Zübeyde Hanım’dan 50. Yıl’a, Habipler’den Esentepe’ye, 15 mahallemize hizmet götürmeye devam ediyoruz. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin çocukları olarak binalarımızda bu dönemin mimari tasarımların yansıtmaya gayret ettik. Cebeci Mahallesi’nde 30-40 yıldır devam eden su baskınlarına yerin altından bin 200 metre uzunluğunda yatay delgi yöntemiyle bir tünel kazarak son verdik. Üzerine katlı otopark, kapalı pazar ve yeşil alan ve yürüyüş yolu ile büyük bir parkın da yer aldığı bir proje hayata geçirdik. İsmetpaşa’da yine 19 bin metrekarelik bir parkı tüm ilçe halkının hizmetine sunduk. Bu ve benzeri anlatacak çok işimiz var, bütün bunları yaparken esasında zor bir 5 yıl yaşadık. 2 yıl pandemi ile geçti, 1 yıl depremle geçti, ekonomik sıkıntılarla dolu dönemlerde tasarruflu davranmak zorundaydık. Öncelikle kiralamalardan vazgeçerek satın alma yöntemi ile gitme kararı alarak hizmet araçlarımızı bu doğrultuda kendi bünyemize katmaya başladık. Şehrin en büyük ihalelerinden olan temizlik araçlarını kiralama yerine kendi öz kaynaklarımızla satın alarak büyük tasarruf sağladık. İş makinelerimizi, otobüslerimizi, geri dönüşüm araçlarımızı, ambulanslarımızı, mobil aşevi tırımızı, arama kurtarma aracımızı mobil çözüm aracımız vb hizmet araçlarımızı satın aldık, bütün bunlar artık sizin, Sultangazi’nin Sultangazililerin. Yılın son günlerinde 4 tane JSB’yi 3 tane kamyonu satın aldık, ocak ayı içerisinde gelecekler. Depremde de yakınen gördüğümüz için afet durumlarına hazırlıklı olmak için içerisinde tam teçhizatlı mutfak malzemelerinin yer aldığı bir tırı satın alarak mobil bir aşevi olarak kullanmak üzere komşularımızın hizmetine sunuyoruz. Sultangazililerin aynı anda 10 bin kişilik yemek çıkarabilecek mobil bir aşevi var artık" şeklinde konuştu.

Sultangazi Belediyesi’nin enden borçsuz belediyelerden biri olduğunu söyleyen Dursun, "Biz mütevaziyiz, insan ilişkilerimizde mütevaziyiz. Ama işlerimizi anlatırken tevazu göstermiyoruz, zannediyorlar ki bu şehir için hiçbir şey yapılmıyor. Altyapıdan üstyapıya, kültürel ve sosyal belediyecilik hizmetleri, araç satın almaları vb., bütün bu işleri yaparken şununla da çok gurur duyuyoruz: ’Maaş ödemek için paraya ihtiyacım var, kültür merkezi yapıyorum paraya ihtiyacım var, alt yapı çalışması yapıyorum paraya ihtiyacım var’ diyerek tek bir bankanın kapısını çalmadık. 5 yılın sonunda tek kuruş faiz ödememiş, tek kuruş kredi kullanmamış ve borçlanmamış bir belediye olarak huzurlarınızdayız. Faiz sarmalına girmedik, faiz ödemiyoruz. Geldiğimizde yaklaşık 350 milyon borcumuz vardı, bunun yaklaşık 115 milyonu bankaya borcumuzdu. O banka borcumuz da yok artık, onları da ödedik. Şu an Sultangazi Belediyesi borçsuz ender belediyelerden bir tanesi. Ve biraz önce bahsettiğim hizmet aracı satın almalarını yapan 39 ilçe arasında ilk ve tek belediyeyiz. Bununla gurur duyuyoruz. Ve bu hizmetleri etmeye devam edeceğiz, inşallah yeni dönemde de Sultangazi’yi çok daha iyi noktalara taşıma adına çok daha güzel projelerimiz olacak. Eğitimde, kültürde, sportif faaliyetlerde çok güçlü bir şehir olacak Sultangazi. Sultangazi’yi Sultan Şehir yapacağız dediğimde bazıları ’Acaba Sultangazi’nin ismi mi değişecek’ diyor. Neden olmasın diyorum. Sözlerimin sonunda bu organizasyonda emeği geçen tüm sivil toplum temsilcilerine, tüm hemşehrilerime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.

Sahnede günün anısına çekilen toplu fotoğraftan sonra Adıyamanlı sevilen sanatçı Kahtalı Mıçe sahne aldı. En güzel türküleri ve ağıtları seslendiren Mıçe, izleyenlerden büyük alkış aldı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve misafirler, kazanın başına geçerek vatandaşlara Adıyaman’ın meşhur lezzeti peynirli helva ikram etti.