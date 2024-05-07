Sultangazi Belediyesi, Anneler Günü’ne özel anneler ve çocukları için piknik düzenledi. Etkinliğe katılan anne ve çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Sultangazi Belediyesi tarafından Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda Anneler Günü’ne özel bir piknik düzenlendi. Okul öncesi eğitim veren ana kucağı öğrencileri ile ilçenin Çocuk Kütüphanesi ziyaretçileri piknikte bir araya geldi. Anne ve çocukları sosyal yaşamda da destekleyen projeleri hayata geçiren Sultangazi Belediyesi bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve çocuklarıyla birlikte bir çok anne katıldı. Programda pikniğin yanı sıra birçok etkinlik de gerçekleştirildi. Anneler birlikte sohbet edip kaynaşırken çocuklar ise oyunlar oynayarak eğlendi. Etkinlik sonunda ise anneler ve çocukları şarkı söyleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Yaklaşan Anneler Günü vesilesiyle de böyle bir etkinlik düzenledik”

Etkinlikle ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, “İlçemizde şuan 2 tane çok güzel ormanımız var. Biz kreşlerimize ana kucağı diyoruz. Ana kucağındaki çocuklarımızın anneleriyle ve İstanbul’da bulunan çocuk kütüphanelerimizdeki çocuklarımızla birlikte anne çocuk etkinliği yapıyoruz. Yaklaşan Anneler Günü vesilesiyle de böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

“Çok güzel bir etkinlik”

Etkinliğe çocuklarıyla katılan Ebru Gök, “Bu etkinliğe kızımla ve oğlumla beraber katıldık. Bize bu olanağı sağladığı için başkanımız Abdurrahman Dursun’a teşekkür ediyorum. Serap Hanım’a, Hacer Hanım’a ve buradaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik. Anneler Günü bizim için çok kıymetli. Belediyemiz bu tarz etkinlikleri çok fazla yapıyor. Çok memnun kaldık” şeklinde konuştu.

“Güzel havanın tadını çıkarıyoruz”

Etkinlikten memnun kaldığını dile getiren Yeliz Güngördü ise, “Çok güzel bir organizasyon. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Anneler Günü etkinliği olması bizim için ayrı bir güzel. Etkinlik için belediyemize teşekkür ediyoruz. Bir anne olarak bu etkinlikten memnunuz. Çocuklarımız güzel vakit geçiriyor. Bütün velilerle kaynaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Etkinliği güzel buldum”

Etkinliğe annesi ile gelen Elif Selime Duman da, “Buraya annemle beraber piknik yapmaya geldim. Burada eğlenip oyun oynadık, parkta kaydıraktan kayıp salıncakta sallandık. Etkinliği güzel buldum. Böyle etkinlikler yapılmalı. Annemin Anneler Günü’nü kutlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Burası güzel bir yer”

Etkinlikte konuşan Elis Balım Kestane, “Burada en keyif aldığım şey arkadaşlarımla parkta oynamak. Buraya annemle geldim. Burası güzel bir yer. Anneciğim Anneler Günü’nü kutlu olsun” diye konuştu.