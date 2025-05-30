Sultangazi Belediyesi Kurban Satış Alanı’nda bayram hareketliliği yaşanıyor. İstanbul’un en modern satış alanlarının birisi olan Sultangazi Belediyesi Kurban Satış Alanı, bayrama 1 hafta kala ziyaretçi akınına uğruyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sultangazi Belediyesi’nin kurduğu modern Kurban Satış Alanı’nında bayram hareketliliği yaşanıyor. Bayrama son bir hafta kala kurbanlık alışverişi hız kazanırken, Türkiye’nin birçok ilinden kurban pazarına getirilen hayvanlar alanda alıcılarını bekliyor.

Kurban alanında titiz çalışma

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bayrama geri sayım başladı, kurban satış alanımızda da hareketlilik arttı. Burada ekiplerimizle birlikte titiz bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşımız gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilir çünkü veteriner ekiplerimiz kurbanlıkları tek tek kontrol ediyor. Denetimlerimizi sıkı tutuyoruz. Türkiye’nin birçok ilinden alanımıza gelen kurban sahiplerimizin burada rahat edebilmesi için de her şeyi düşündük. Yemekhaneden çamaşırhaneye kadar birçok fonksiyon alanı oluşturduk ve belediye olarak burada en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Şimdiden tüm komşularımızın ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Çamaşırhaneden kafeteryaya

Kurban satış alanı, özellikleriyle de dikkat çekiyor. 40 bin metrekarelik alanda özellikle kurban sahiplerinin rahat etmesi için yemekhane, çamaşırhane, kafeterya, tuvalet ve duş kabinleri bulunuyor. Ayrıca alanda Sultangazi Belediyesi tarafından ücretsiz wi-fi hizmeti verilirken, 7/24 güvenlik kameraları ile de izleniyor. Vatandaşın ulaşım sorunu yaşamaması için kurban satış alanına, merkezi noktalardan belli aralıklarla ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.