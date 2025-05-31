Esenyurt Belediyesi, site sakinlerine yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri yaygınlaştırmak amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde başlatılan "Belediyem Sitelerimizde" projesi kapsamında, belediye hizmetlerinden bugüne kadar yeterince faydalanamayan sitelere kültür, sanat ve spor hizmetleri ulaştırılıyor.

Projenin ilk adımı, yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı Akevler Mahallesi Regnum Astrum Towers sitesinde atıldı. Site içerisinde açılan Kültür ve Sanat Merkezi, ilk haftasında 15 farklı branşta eğitimlerle 638 kursiyere hizmet vermeye başladı. Ayrıca, site içerisindeki spor alanları da aktif hale getirilerek çeşitli spor faaliyetleri başlatıldı.

Anaokulum bahçemde projesi sitelerde başlıyor

Projenin ikinci etabı ise yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı HEP İstanbul Sitesinde uygulanacak. Burada da kültür-sanat kurslarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül’ün öncülüğünde yürütülen "Anaokulum Bahçemde" projesi de hayata geçiriliyor. Ayrıca, çevre bilincini artırmak amacıyla atık ayrıştırma eğitimleri gibi çeşitli sosyal ve çevresel projeler de site sakinleriyle buluşturulacak. Komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan bu proje yerel yönetimlerin vatandaşa daha yakın olmasını da sağlıyor.

Regnum Kültür ve sanat Merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Vekili Can Aksoy, projenin vatandaşların sadece bireysel gelişimine değil, aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine de katkı sunduğunu belirtti. Sitelerdeki kullanılmayan atıl alanların değerlendirildiğini ifade eden Aksoy, "Bu projeyle belediye ile vatandaş arasında eksik kalan gönül köprüsünü tamamlıyoruz" dedi.

Mevcut alanlar değerlendirilecek

Esenyurt’ta 220’ye yakın sitede yaklaşık 350 bin vatandaşın yaşadığını belirten Başkan Vekili Aksoy, "Yeni bina, kamulaştırma ya da inşaat projelerine ayrılacak bütçeyi, site yönetimleriyle iş birliği yaparak doğrudan vatandaşın yaşam kalitesine yansıtmayı tercih ediyoruz. Proje sürdürülebilir bir belediyecilik modeli sunuyor. Ayrıca sitelerimize annelerimizin en kolay ulaşabileceği alanlarda eğitim, kültür, geri dönüşüm ve gençlik projeleri getirmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki, anne duası hepimiz için başarının anahtarıdır" diye konuştu.