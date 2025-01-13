Olay, 9 Ocak tarihinde saat 08.30 civarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana gelmişti. İmam Bozkurt (30), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren kişinin Ferhat İ. olduğunu belirlemişti. Emniyet kayıtlarında 10'u kasten yaralama olmak üzere toplam 20 suç kaydı bulunan Ferhat İ., cinayetin ardından Sakarya'ya kaçmıştı. Ekipler, şüphelinin adresini tespit ederek onu yakalayarak gözaltına almıştı.

Cinayetin detayları ortaya çıktı: Akrabalarını arayıp “intikam aldım’ demiş

Polis ekipleri, yakalanan şüpheliyi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirdi. Emniyetteki işlemleri esnasında Ferhat İ., kaçmasına yardımcı olan R.A.’nın (22) adını verdi. Ekipler cinayette adı geçen diğer şüpheli R.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından R.A. da yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmalarının devamında, İmam Bozkurt’un 2023 yılında Ferhat İ.’yi Diyarbakır’da ayaklarından silahla vurarak yaraladığı tespit etti. Şüpheli Ferhat İ.’nin, İmam Bozkurt’u silahla vurduktan sonra Diyarbakır’da bulunan akrabalarını arayarak “İntikam aldım” dediği öğrenildi. Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.