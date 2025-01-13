Akhisar Mahallesinde aile sağlığı merkezi ihtiyacının giderilmesi için 2023 yılı Kasım İnegöl Belediyesi tarafından çalışmalara başlanmıştı. Dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla sağlık ocağı inşaatı için gerekli malzemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. İşçilik ve yapım çalışmaları ise İnegöl Belediyesi tarafından yapıldı. İmece usulüyle hayata geçirilen 4 hekim kapasiteli Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak hizmete girdi. 2 hekimin görev yaptığı merkez için bugün açılış töreni düzenlendi.

Samsa Çavuş ismi verilen Aile Sağlığı Merkezinin açılış törenine; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, İnegöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, muhtarlar ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Akhisar Mahalle Muhtarı Oktay Garip, “Mahallemiz İnegöl’ün hızlı büyüyen, yeni İnegöl bölgesinin bulunduğu mahalle. Mahallemizde Aile Sağlığı Merkezi sorunumuz vardı. Büyüklerimizin destekleriyle bu sorun çözülmüş oldu. İnşallah Kaymakamımız, Milletvekilimiz, Belediye Başkanımızla daha nice hizmetler mahallemize gelecek. Sağlık ocağımız hayırlı olsun” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise sağlıkla ilgili kendilerine hedefler koyduklarını ifade ederek; “Aile Sağlığı Merkezlerimiz, hastanelerimiz, sağlık yatırımları hepsi birbirinden değerli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu manada çatığı yolda tüm şehirlerimizde yatırımlar yapılıyor. Bizler de şehrimizde başta İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere onların ortaya koydukları hedefler doğrultusunda Milletvekilimizin, İlçe Başkanımızın, yönetici arkadaşlarımızın, meclis üyelerimizin gayret ve katkılarıyla güzel bir eser ortaya çıkarmış olduk. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yerel seçimlerde, aslında sağlıkla ilgili de kendimize bir hedef koymuştuk. Devletimiz yetişmiş doktor, hekim, sağlık ekiplerini mahallelerimizin içerisine kadar getiriyor. Aslında bizlere ulaşılabilir bir hizmet sunuluyor bu noktada. Bizler de öncelikle ayağımıza kadar gelmiş bu hizmetten aile hekimlerimize giderek, gerekirse de hastanelere giderek faydalanmış olacağız” dedi.

Devletin sunduğu hizmetleri İnegöl Belediyesi olarak vatandaşların en kolay şekilde alması için destekleyeceklerini vurgulayan Başkan Taban, “İl ve İlçe Sağlık Müdürümüzle yatırımlar konusunda sürekli görüşüyoruz. Milletvekilimiz Ankara’da sağlık hizmetleriyle ilgili mesailerini sürdürüyor. Bugün de yeni bir Aile Sağlığı Merkezi açılışındayız. Sağlık ocağımızın yapımında önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın da ciddi emek ve katkıları var. İmece usulü biz bu sağlık ocağını gerçekleştirmiş olduk. Arkadaşlarımız yaklaşık 200 m2’lik bir alanda 4 hekimin görev yapacağı bu yapıyı oluşturdular. Güzel bir mekanı Akhisar mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Ben bu vesileyle şehrimizde hizmet veren hekimlerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için yapılması gereken ne varsa adımları atmak adına İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile görüşüyoruz. Bir kısmı hayırseverlerimizin katkılarıyla, bir kısmı belediyemiz marifetiyle, bir kısmı devletimizin destekleriyle hepsi bir bir hayata geçecek. İsim olarak Samsa Çavuş ismi de buraya çok yakıştı. Şehrimizin bir değeri olan Samsa Çavuş ismi burada yaşasın istedik” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da bereketli bir hafta başında, güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamızın tamamında da çok kıymetli hizmetler yapıyoruz. Özellikle eğitim, sağlık, ulaşım bizim için çok değerli. Dolayısıyla bizler de Bursa ve İnegöl olarak elimizden geldiğince özellikle bu alanlarda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu tür sağlık merkezlerimizin mahalle içlerinde vatandaşlarımızın en kolay ulaşabileceği şekilde olmasını çok önemsiyoruz. Netice itibariyle tabi ki İnegöl Devlet Hastanemiz var, orayla ilgili yatırımlar yapıyoruz. Bursa’da Şehir Hastanemiz var orayla ilgili yatırımlar yapıyoruz. Ama burada ihtiyacımız olduğunda koşup geleceğimiz bir sağlık yatırımı olması çok kıymetli. Bu konuda emeği geçen Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İl ve İlçe Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüz büyüyor, gelişiyor. Büyümeye de devam edecek. Bizler de sağlık yatırımlarımıza, spor, eğitim, gençlerimiz, kadınlarımız için ihtiyaç duyulan her yatırımı yapmak için çalışmaya gayret edeceğiz. Aile Sağlığı Merkezimiz mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun.”

Son olarak kürsüye gelerek açılışa ilişkin konuşan Kaymakam Eren Arslan, “Bugün mutluyuz. Halkımıza daha iyi hizmet sunulmak adına yapılan bu eserin mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanımıza, ekiplerine, Alinur Aktaş Başkanımıza teşekkür ediyorum. 112 Aile Sağlığı Merkezi gibi birinci basamak ulaşılabilir sağlık hizmetlerinin ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de en yakında sunulabilmesi adına yapılan yatırımlar hem devletimiz hem de yerelde bizlerin, belediyemizin, hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle artıyor. 2024 yılında 3 aile sağlığı merkezi ile 1 adet 112 istasyonunu ilçemize kazandırdık. Bu yıl da aynı azimle el birliği ile çalışarak bunları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Samsa Çavuş Aile Sağlığı Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Ardından protokol üyeleri merkezi gezerek incelemelerde bulundu.