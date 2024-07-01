Sultangazi’de inşaat halindeki 4 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan işçileri kurtararak yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sultangazi Yahya Mahallesi’nde inşaat halindeki 4 katlı binada çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın esnasında inşaatta çalışan bazı işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri mahsur kalan işçileri kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.