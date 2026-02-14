Sultangazi'de iki katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2986. Sokak'ta meydana geldi. Gamas Mobilyacılar Sitesi içerisinde bulunan iki katlı bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın esnasında iş yerinin boş olması olası bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.