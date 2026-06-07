Her yıl gerçekleştirilen oyun etkinliğinde, büyük yapımların yanı sıra daha küçük ölçekli bağımsız oyunlar da oyunseverlerle buluşturuluyor. Yeni duyurulan oyunların yanında, daha önce tanıtımı yapılan ancak detayları merak edilen yapımlara ilişkin yeni bilgiler de paylaşılıyor. Milyonlarca kişinin canlı olarak takip ettiği etkinlik, 5 Haziran’da başladı ve 8 Haziran’a kadar devam edecek. Summer Game Fest 2026 etkinlikleri kapsamında yapılan duyurularda öne çıkan ana duyurular ve tanıtılan önemli oyunların listesi ise şu şekilde:
2026
- Star Wars: Zero Company - 27 Ağustos
- The Wolf Among Us Remastered
- Palworld 1.0
2027
- Resident Evil Veronica Remake
- Final Fantasy VII Revelation
- Clutch
- Stranger Than Heaven
- The Wolf Among Us 2
- Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin
- Haex
- Stranger Than Heaven - 15 Ocak 2027
Tarihi belli olmayanlar
- Mighty Cuphead Adventure
- Alien: Isolation 2
- Guild Wars 3
- gen Atlas
- The Blood of Dawnwalker
- Attack on Titan 3
Monster Hunter Wilds: Ascendance etkinlikte duyurulurken, Mafia: The Old Country için Man of Honor DLC’si oyunculara tanıtıldı. Remedy tarafından geliştirilen yeni Control oyunu Control Resonant da etkinlikte öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Sonic Racing CrossWorlds için ise yeni içeriklerin yer aldığı özel TMNT Mutant Mayhem iş birliği açıklandı. Street Fighter 6’nın dördüncü yılı kapsamında oyuna eklenecek yeni DLC karakterleri de tanıtıldı. Testere serisinin oyunu olan Saw: Genesis de etkinlikte duyurulan bir diğer dikkat çeken oyun oldu.
1666 Amsterdam da duyuruldu. Oyun, karanlık bir Amsterdam dünyasında geçecek. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanacak 1666 Amsterdam, hikaye odaklı aksiyon macera türünde olacak. Bu yıl PC oyuncuları için erken erişeme açılması planlanıyor.