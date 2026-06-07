Her yıl gerçekleştirilen oyun etkinliğinde, büyük yapımların yanı sıra daha küçük ölçekli bağımsız oyunlar da oyunseverlerle buluşturuluyor. Yeni duyurulan oyunların yanında, daha önce tanıtımı yapılan ancak detayları merak edilen yapımlara ilişkin yeni bilgiler de paylaşılıyor. Milyonlarca kişinin canlı olarak takip ettiği etkinlik, 5 Haziran’da başladı ve 8 Haziran’a kadar devam edecek. Summer Game Fest 2026 etkinlikleri kapsamında yapılan duyurularda öne çıkan ana duyurular ve tanıtılan önemli oyunların listesi ise şu şekilde:

2026

Star Wars: Zero Company - 27 Ağustos

The Wolf Among Us Remastered

Palworld 1.0

2027

Resident Evil Veronica Remake

Final Fantasy VII Revelation

Clutch

Stranger Than Heaven

The Wolf Among Us 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Haex

Stranger Than Heaven - 15 Ocak 2027

Tarihi belli olmayanlar

Mighty Cuphead Adventure

Alien: Isolation 2

Guild Wars 3

gen Atlas

The Blood of Dawnwalker

Attack on Titan 3

Monster Hunter Wilds: Ascendance etkinlikte duyurulurken, Mafia: The Old Country için Man of Honor DLC’si oyunculara tanıtıldı. Remedy tarafından geliştirilen yeni Control oyunu Control Resonant da etkinlikte öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Sonic Racing CrossWorlds için ise yeni içeriklerin yer aldığı özel TMNT Mutant Mayhem iş birliği açıklandı. Street Fighter 6’nın dördüncü yılı kapsamında oyuna eklenecek yeni DLC karakterleri de tanıtıldı. Testere serisinin oyunu olan Saw: Genesis de etkinlikte duyurulan bir diğer dikkat çeken oyun oldu.

1666 Amsterdam da duyuruldu. Oyun, karanlık bir Amsterdam dünyasında geçecek. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanacak 1666 Amsterdam, hikaye odaklı aksiyon macera türünde olacak. Bu yıl PC oyuncuları için erken erişeme açılması planlanıyor.