Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Derbide hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR’da da Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat görev yapacak.