Kırsal Boğazköy Mahallesi'nde dünyaya gelen Ayşen Alp(42), doğuştan yetenekli olduğu sesiyle yaklaşık 4 yıl önce şarkı söylemeye başladı. Özellikle doğduğu köy olan Boğazköy'de çektiği videoları önce Tiktok'a sonrada İnstagram'a yüklemeye başlayan anne Ayşen Alp, kısa sürede on binlerce insanın takip ettiği bir isim haline geldi.

Anne Ayşen Alp, kendisi gibi sesi güzel olan küçük oğlu Eren Öz(13) ve büyük oğlu Mustafa Öz (18) ile düet yapmaya başladı. Sosyal medya platformlarına yüklenen videolar bu kez milyonlarca insan tarafından izlenmeye başladı. Anne Ayşen Alp, gazetemize yaptığı açıklamada çocuklarında olan yetenekleri tüm Türkiye'ye göstermek için cesaretli bir adım attığını söyledi.

İlk önce İnegöl Belediyesi Sanat Müziği Korosuna yazıldığını ve burada sesin doğru kullanımı ve sahne eğitimleri noktasında kendisine büyük katkı söylediğini söyleyen Ayşen Alp, "Aldığım eğitimlerinde katkısıyla bugün bambaşka bir noktaya geldik. Özellikle çocuklarım Eren ve Mustafa'nın geleceği noktasında kaygılarım azaldı. Onlarda anneleri gibi doğuştan yetenekli sesleriyle kendilerini ülkemizde gösterme şansı yakaladılar." diye konuştu.

HER YERDEN DAVET ALIYORLAR

Çocuklarıyla yaptıkları düet videolarının sosyal medya platformlarında büyük ilgi görmesinin ardından her yerden davet almaya başladıklarını da söyleyen Ayşen Alp, "Özellikle İnegöl'de düzenlenen organizasyonlarda küçük oğlum Eren'le sahne almaya başladık. Bunun yanı sıra videolarımızı keşfeden Sanatçı Alişan, bizi TRT'de yayınlanan programa davet etti. TRT'de de çocuklarımla düet yapma şansı da buldum. Yine büyük oğlum Mustafa, sanatçı Sezer Sarıgöz ile klip çekme şansı da yakaladı. Gelen davetler bizi daha da cesaretlendiriyor" şeklinde konuştu.

İnstagram'da 104 bin, Tiktok'ta ise 131 bin takipçi sayısına ulaşarak kısa sürede büyük bir kitle tarafından takip edilen kişi olmayı başaran Ayşen Alp, kendisini çocuklarının başarısına adadığını söyledi. Küçük oğlu Eren'in inanılmaz güzel bir sesi olduğunu ve ileri de onun büyük bir sanatçı olacağına inandığını söyleyen anne Ayşen Alp, büyük oğlu Mustafa'nın ise aranjör veya menajerlik yapma hayalinin bulunduğunu da ifade etti.

ANNE MOBİLYA FİRMASINDA ÇALIŞIYOR

Bir yandan sosyal medyayı kasıp kavuran anne Ayşen Alp, diğer yandan ise yaşamını idame ettirmek için bir mobilya firmasında depo sorumlusu olarak çalışıyor.

Boğazköy'de başlayan hayatını İnegöl'de devam ettiren Ayşen Alp, sık sık doğduğu köyü ziyaret ederek sosyal medya içeriği üretmeye devam ediyor.