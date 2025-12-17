Adaylık açıklamasında konuşan Kardaş, İnegöl’deki lokantacı esnafının yaşadığı sorunları yakından bildiklerini belirterek, “İnegöl’de gıda sektöründe hizmet veren tüm lokantacı esnafımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Bu sorunları biliyor, çözüm yollarını da sahadan gelen tecrübemizle oluşturuyoruz. Lokantacılar Odası’nda esnafımızla birlikte, güçlü ve dinamik bir yönetim anlayışıyla yol yürümek istiyoruz” dedi.

Esnafın Sorunlarına Sahadan Çözüm

Kardaş, adaylık gerekçesini de şu sözlerle açıkladı: “Bizler bu mesleğin mutfağından gelen insanlarız. Tenceredeki ateşi de, kasanın boş kalmasının kaygısını da biliyoruz. Amacımız, esnafımızın sorunlarını masa başında değil, sahadan gelen gerçeklerle çözmek.”

Temel Hedefler ve Vaatler

Volkan Kardaş, başkan olması durumunda esnafın sorunlarını sahadan gelen gerçeklerle çözmeyi hedeflediğini belirtti. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla karar alma süreçlerinde esnafın görüşlerinin öncelikli olacağını vurgulayan Kardaş, oda meclisini daha aktif hale getirerek şeffaf ve iş birliği odaklı bir yönetim anlayışı oluşturmayı planlıyor. Hammadde tedarikinde kooperatifleşme ve toplu alım anlaşmaları ile lokantacıların mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan Kardaş, %1 giriş – %10 çıkış KDV farkı nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Türkiye genelindeki meslek kuruluşları ve bakanlıkla birlikte girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Ayrıca İnegöl köftesi ve tatlılarının dijital platformlarda daha güçlü tanıtılmasını sağlayacak, paket servis ve online satış kapasitesinin artırılması için esnafa eğitimler vereceklerini ifade etti. Kayıt dışı işletmeler ve haksız rekabet oluşturan unsurlara karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirten Kardaş, oda yönetiminin kapısının 7/24 esnafa açık olacağını, sorunların yalnızca seçim dönemlerinde değil her zaman dinleneceğini sözlerine ekledi.

“Amacımız Koltuk Değil, Hizmet”

Açıklamasını, “Bizim amacımız koltuk değil, hizmettir. İnegöl lokantacı esnafının hak ettiği saygınlığı ve ekonomik refahı sağlamak için elimizi taşın altına koyuyoruz” sözleriyle tamamlayan Kardaş, adaylığının hayırlı olmasını diledi.

Volkan Kardaş’ın Yönetim ve Denetim Kurulu Listesi

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Volkan Kardaş – Lezzet Kebap

Önder Tattu – Osmanbey Lokantası

İlker İnkaya – İnkayalar Kasap

Mehmet Demral – Gaziantep Tatlıcısı

Yakup Bay – Çiğ Köfteci Yakup Usta

Duygu Göktaş – Bulvar Yıldız Lokantası

Muhammed Said Engin – Lalbakery Tatlı

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Fatih Savaş – Sanat Ekmek Fırını

Ömer Faruk Karaçocuk – Karaçocuk Tavukçuluk

Melih Kocabey – İrfan Büfe

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Fatih Üçkardeş – Kardelen Yemek Salonu

Selçuk Barış – İlke Tavukçuluk

Faruk Karamık – Kervan Dondurma

Ramazan Usda – Zigana Pide

Ömer Saçkesen – Mutlu Köfte

Furkan Açkurt – Viva Pastanesi

İlker Agan – Arda Lokantası

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Bilal Sapmaz – Beyoğulları Lokantası

Emrah Dikağaç – Çiğ Köfteci Erman Usta

Mutalip Oskay – Osman Döner

Volkan Kardaş Kimdir?

1986 yılında İnegöl’de doğan Volkan Kardaş, ilk, orta ve lise eğitimini İnegöl’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Kardaş, yaklaşık 25 yıldır gıda sektörü içerisinde faaliyet gösteriyor.

İş hayatına Dörtler Kebap’ta başlayan Volkan Kardaş, günümüzde Lezzet Döner Kebap markasıyla İnegöllülere hizmet veriyor.

Sosyal ve sportif alanda da aktif olan Kardaş, 3 dönem İnegölspor yöneticiliği ve 3 dönem Lokantacılar Odası yöneticiliği yaptı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Volkan Kardaş, tecrübe ve gençliği bir araya getiren yönetim anlayışıyla İnegöl Lokantacılar Odası Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.