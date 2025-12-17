Adaylık açıklamasında konuşan Kardaş, İnegöl’deki lokantacı esnafının yaşadığı sorunları yakından bildiklerini belirterek, “İnegöl’de gıda sektöründe hizmet veren tüm lokantacı esnafımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Bu sorunları biliyor, çözüm yollarını da sahadan gelen tecrübemizle oluşturuyoruz. Lokantacılar Odası’nda esnafımızla birlikte, güçlü ve dinamik bir yönetim anlayışıyla yol yürümek istiyoruz” dedi.
Esnafın Sorunlarına Sahadan Çözüm
Kardaş, adaylık gerekçesini de şu sözlerle açıkladı: “Bizler bu mesleğin mutfağından gelen insanlarız. Tenceredeki ateşi de, kasanın boş kalmasının kaygısını da biliyoruz. Amacımız, esnafımızın sorunlarını masa başında değil, sahadan gelen gerçeklerle çözmek.”
Temel Hedefler ve Vaatler
Volkan Kardaş, başkan olması durumunda esnafın sorunlarını sahadan gelen gerçeklerle çözmeyi hedeflediğini belirtti. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla karar alma süreçlerinde esnafın görüşlerinin öncelikli olacağını vurgulayan Kardaş, oda meclisini daha aktif hale getirerek şeffaf ve iş birliği odaklı bir yönetim anlayışı oluşturmayı planlıyor. Hammadde tedarikinde kooperatifleşme ve toplu alım anlaşmaları ile lokantacıların mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan Kardaş, %1 giriş – %10 çıkış KDV farkı nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Türkiye genelindeki meslek kuruluşları ve bakanlıkla birlikte girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Ayrıca İnegöl köftesi ve tatlılarının dijital platformlarda daha güçlü tanıtılmasını sağlayacak, paket servis ve online satış kapasitesinin artırılması için esnafa eğitimler vereceklerini ifade etti. Kayıt dışı işletmeler ve haksız rekabet oluşturan unsurlara karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirten Kardaş, oda yönetiminin kapısının 7/24 esnafa açık olacağını, sorunların yalnızca seçim dönemlerinde değil her zaman dinleneceğini sözlerine ekledi.
“Amacımız Koltuk Değil, Hizmet”
Açıklamasını, “Bizim amacımız koltuk değil, hizmettir. İnegöl lokantacı esnafının hak ettiği saygınlığı ve ekonomik refahı sağlamak için elimizi taşın altına koyuyoruz” sözleriyle tamamlayan Kardaş, adaylığının hayırlı olmasını diledi.
Volkan Kardaş’ın Yönetim ve Denetim Kurulu Listesi
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Volkan Kardaş – Lezzet Kebap
Önder Tattu – Osmanbey Lokantası
İlker İnkaya – İnkayalar Kasap
Mehmet Demral – Gaziantep Tatlıcısı
Yakup Bay – Çiğ Köfteci Yakup Usta
Duygu Göktaş – Bulvar Yıldız Lokantası
Muhammed Said Engin – Lalbakery Tatlı
Denetim Kurulu Asil Üyeler
Fatih Savaş – Sanat Ekmek Fırını
Ömer Faruk Karaçocuk – Karaçocuk Tavukçuluk
Melih Kocabey – İrfan Büfe
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Fatih Üçkardeş – Kardelen Yemek Salonu
Selçuk Barış – İlke Tavukçuluk
Faruk Karamık – Kervan Dondurma
Ramazan Usda – Zigana Pide
Ömer Saçkesen – Mutlu Köfte
Furkan Açkurt – Viva Pastanesi
İlker Agan – Arda Lokantası
Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Bilal Sapmaz – Beyoğulları Lokantası
Emrah Dikağaç – Çiğ Köfteci Erman Usta
Mutalip Oskay – Osman Döner
Volkan Kardaş Kimdir?
1986 yılında İnegöl’de doğan Volkan Kardaş, ilk, orta ve lise eğitimini İnegöl’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Kardaş, yaklaşık 25 yıldır gıda sektörü içerisinde faaliyet gösteriyor.
İş hayatına Dörtler Kebap’ta başlayan Volkan Kardaş, günümüzde Lezzet Döner Kebap markasıyla İnegöllülere hizmet veriyor.
Sosyal ve sportif alanda da aktif olan Kardaş, 3 dönem İnegölspor yöneticiliği ve 3 dönem Lokantacılar Odası yöneticiliği yaptı.
Evli ve 1 çocuk babası olan Volkan Kardaş, tecrübe ve gençliği bir araya getiren yönetim anlayışıyla İnegöl Lokantacılar Odası Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.