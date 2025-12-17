Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı unvanıyla CHP’den Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede 14 Aralık’ta yaşamını yitirdi. Durbay’ın vefatının ardından belediye başkanlığı görevini devralacak ismin belirlenmesi için Şehzadeler Belediye Meclisi, 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplanacak.
Ak Parti Aday Çıkarmayacak
Toplam 31 üyeden oluşan Şehzadeler Belediye Meclisi’nde 18 CHP, 5 AK Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor. AK Parti’nin yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağı öğrenildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi