Trendyol Süper Lig’de 28. hafta, yarın oynanacak Kasımpaşa-Sivasspor maçıyla başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’de 28. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Cumartesi, 3 Mart Pazar ve 4 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00’da Kasımpaşa, Sivasspor’u ağırlayacak. Ligde 28. hafta 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maça da sahne olacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray müsabakası saat 19.00’da başlayacak.

Hafta, 4 Mart Pazartesi günü yapılacak 3 mücadeleyle tamamlanacak.

Süper Lig’de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Sivasspor

2 Mart Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Hatayspor - Fenerbahçe

3 Mart Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Samsunspor

13.30 Pendikspor - Konyaspor

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

4 Mart Pazartesi

17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK