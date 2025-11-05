İnegöl’de Gazze yararına kermesler devam ediyor. Bu kapsamda kırsal mahallelerin ardından İnegöl’deki esnaflar da Sanayi Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Yıldız öncülüğünde kermes yapmak için çalışmalarını tamamladı.



Kermese, İnegöllü esnaflar Adnan Acar, Savcı Kaya, Naci Yalçın Yiğit, Adem Yolcu, İsrafil Karayel, Baran Kocabay, Sebahattin Korkmaz, Yaşar Öztürk Bahattin Arslan, İsmail Kaya da destek verecek.

Düzenlenecek olan kermeste, Ekmek arası köfte ve ayran 200 TL fiyat ile satışa sunulacak. Buradan gelecek olan gelirler, İHH İnegöl Temsilciliği aracılığı ile Gazze’ye ulaştırılacak.

Çok sayıdaki esnafın bir araya gelerek düzenleyeceği ‘Hayır Kermesi’ne katılımın yoğun olması bekleniyor.