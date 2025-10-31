

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Gazelli Mahallesi'nde yetişen kestanelerin ünü her geçen yıl daha fazla yayılmaya başlandı.

Gazelli Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde kadınlar için düzenlenen Kestane Kebap gecesi bu kez İnegöl protokolü ile Kafkas camiası için düzenlendi.



Gazelli Kestanesine coğrafi işaret almak isteyen köylüler, düzenledikleri etkinlikleri arttırmaya başladı.



Kestane kebap gecesine katılım ise yüksek oldu.

Geceye İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti başta olmak üzere çok sayıda siyasi partinin ilçe başkan ve yöneticileri, dernek ve oda başkanları ile kamu kuruluşlarının müdürleri katılım sağladı.



Hem kızartılmış hem de haşlanmış olarak servis edilen 500 kilogram kestane 2 saatte tüketildi.



Gazelli Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Mustafa Okur, organizasyona gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyerek, "Bizler ürettiğimizi paylaşan bir yerleşim yeriyiz. Gazelli kestanesinin hak ettiği yere gelmesi noktasında ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bereket sofralarımızda bir yandan birlik ve beraberliği sağlarken, diğer yandan dayanışmayı arttırmayı hedefliyoruz. Gazelli kestanesini Coğrafi işaretli ürün yapmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.