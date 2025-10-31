Türkoğlu, paylaşımında TFF’ye yönelik eleştirilerde bulunarak, federasyonun “kendi sorunlarını çözemediğini” ancak Bursaspor’a ceza vermekte aceleci davrandığını ifade etti. "Kendi söküğünü dikemeyen ey TFF! Hazır da bekliyormuş gibi; Bursaspor’a yine kapatma cezasını yine güle oynaya yapıştırdınız!" diyen Türkoğlu, mevcut ceza yönetmeliğinin de değişmesi gerektiğini vurguladı.

Paylaşımında, suçun şahsiliği ilkesine dikkat çekerek, sahaya yabancı madde atan ya da oyun alanına giren kişilerin tespit edilip cezalandırılması gerektiğini belirten Türkoğlu "Şu saçma sapan Ceza Yönetmeliğinizi de değiştirin; Suçu işleyene ceza verin, bütün bir kulübe değil! Statlara yüzlerce kamera koyun, kim sahaya meşale ya da yabancı cisim vs. attıysa, kim oyun alanına girdiyse tespit edin ve yaptırımı onlara uygulayın. Hukuktaki temel ilke “suçun şahsiliği” futbolda neden işlemiyor?" ifadelerini kullandı.

Belli hakemlerin yasa dışı bahis oynadığı iddialarına atıfta bulunan Türkoğlu, “Belli hakemler bahis oynadı diye bütün hakemleri mi cezalandıracaksınız mesela?” diyerek tepki gösterdi.

Son olarak, Bursaspor’a verilen kapatma cezasının haksız olduğunu savunan Türkoğlu, kararın derhal geri çekilmesi gerektiğini belirterek, "Adaletin olmadığı yerde ne spor kalır, ne centilmenlik!" ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı.