İnegöl Belediyesi 9. Kitap Günleri bugün düzenlenen coşkulu törenle kapılarını açtı. Her yıl daha geliştirilerek sürdürülen organizasyonda bu yıl 173 yazar, 105 yayınevi ve 1 milyon kitap kitapseverlerle buluşurken, ilk günden kitap fuarı alanı başta öğrenciler olmak üzere yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Kitap Günlerinin açılış töreni 10.00’da Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, yazarlar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

YAZI VE KİTAP MEDENİYETTİR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Kitap Günleri açılış töreninde, programının onur konuğu olan Edebiyatçı Yazar ve Şair İbrahim Tenekeci kısa bir selamlama konuşması yaptı. Tenekeci, “Sadece yazmak değil, okumakta hüner istiyor. Büyük yazarların ortak yönlerine baktığımız zaman, hepsinin iyi birer okuyucu olduğunu görüyoruz. Çünkü okumak, okunmak arzusunu da beraberinde getirir. Yazı ve kitap, medeniyettir. Dolayısıyla kitapla ilgili her türlü gayreti ve fedakarlığı desteklemeliyiz. İnegöl Kitap Fuarına destek veren, böyle hayırlı bir işe destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ZENGİN’DEN KİTAP KUMBARASI ÇAĞRISI

İbrahim Tenekeci’nin ardından Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin kürsüye geldi. “Mevsim sonbahar, aylardan kitap” sözleriyle konuşmasına başlayan Zengin, “Yüzlerce yazarı, yayınevini ve 1 milyondan fazla kitabı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle buluşturduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Buradan fuarı ziyaret edecek öğrenci ve velilerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Kendilerine bir kitap alırken bir kitapta alanda bulunan Kitap Kumbarasına atmalarıyla köylerimize eksik olan kitaplarımızı tamamlamış olacağız” ifadelerinde bulundu.

“CUMHURİYET’TE BİR FİKRİN, BİR KALEMİN VE BİR KİTABIN GÜCÜ İLE DOĞDU”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vurgusu yaparak başladı. Başkan Taban, şöyle konuştu: “Bugün çok değerli yazar konuğumuz İbrahim Tenekeci’nin katılımıyla 9. Kitap Günlerimizi başlatıyoruz. Bildiğiniz gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun temennisinde bulunuyorum. Cumhuriyetin de bir fikrin, bir kalemin ve bir kitabın gücü ile doğduğunu hatırlatmak istiyorum.”

BİR MİLLETİN MEDENİYET YOLCULUĞU, KİTAPLA BAŞLAR

“Cenabı Allah’ın da yüce kitabında insanoğluna ilk emri, okudur. Okumak; varlığı anlamak, kendini keşfetmek, dünyayı tanımaktır. Bir milletin medeniyet yolculuğu, kitapla başlar. Bir şehrin geleceği de okuyan nesillerle şekillenir. Burada da bugün; çocuğu, genci, yetişkini herkeste bu heyecanı görmek, açıkçası bizleri de mutlu ediyor. Bu vesileyle ben bu organizasyonda emeği geçen; Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Kültür Bakanlığımıza, Milletvekilimize, öğrencilerimize, Kültür Komisyonumuza, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz burada. Söyleşiler, imza günleri atölyeler ve çeşitli etkinliklerle dolu bir kültür şöleni gerçekleştirmiş oluyoruz. Kitapseverlerimizi, öğrencilerimizi 1 milyonu aşkın kitapla buluşturmuş olacağız.”

10 GÜNDE 173 YAZAR KİTAPSEVERLERLE BULUŞACAK

“İnegöl Belediyesi olarak Nöbetçi Kitaphaneler açarak özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin kitaplarla buluşmasını hedefliyoruz. Bu vesileyle de daha fazla kitaphane açmak adına da çalışmalar yapıyoruz. Bu organizasyonumuzda da 173 yazarımız sevenleriyle buluşacak. 10 gün boyunca devam edecek ve 9 Kasım Pazar akşamı sona erecek. Hafta içi 09.00-20.00, hafta sonu da 10.00-20.00 saatleri arasında Kitap Fuarımız açık olacak. İnegöl’ümüzün bir de yerel yazarları var. İlk başladığımız günden bu yana sayılarında da ciddi artış oldu. Bu da bizi mutlu ediyor. Toplam 46 yerel yazarımız da burada kitaplarını tanıtıp imzalayacaklar. Bu vesileyle Kitap Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

ÖĞRENMENİN VE EĞİTİMİN YAŞI YOK

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise Kitap Fuarının her yıl düzenlendiğini ancak bu sene çok daha coşkulu, olduğunu kaydederek “Gençlerimizin ilgileri fuarı çok daha görkemli hale getirdi. Dinimizin ilk emri oku. Peygamber efendimiz ilim Çin’de de olsa müminin yitik malıdır, gidip onu oradan alsın demiş. Hz. Ali’de bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş. Tabi öğretmenlerimiz, okullarımız bizleri eğitiyor. Ama öğrenmenin ve eğitimin yaşı yok. Öğrenme sadece okulla olmuyor. Hayatın devamında da bilgi almak için öğrenmek ve gelişmek için gençlerimizin kitap okumaları gerektiğini biliyoruz. Günümüz dünyasında sosyal medya ve sanal dünya içerisinde bunlara rağmen gençlerimizin kitap fuarlarına, kitaphanelere gösterdikleri ilgiyi görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

BU MANZARA GELECEĞİMİZ İÇİN UMUT VERİCİ

Son olarak kürsüye gelen Kaymakam Eren Arslan da çok coşkulu bir program için bir arada olduklarını hatırlatarak; “Gençlerimiz de heyecanla kitaplarla buluşmak için bekliyor. Bu manzara geleceğimiz için de umut verici. Zaman zaman çağımızın sorunlarını ifade ederken gençlerimizin, insanlarımızın kitaba olan ilgisinin azaldığını düşünüyoruz ama hem bu manzara hem de rakamlar böyle olmadığını gösteriyor. Bu anlamda şehrimizin maddi imarını gerçekleştirirken bu manevi imarını da gerçekleştiren İnegöl Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir buluşma. İnşallah herkesin 10 günlük bilgi bayramından layıkıyla yararlanmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle İnegöl Kitap Günlerinin açılışı yapıldı. Ardından hem protokol üyeleri hem öğrencileri fuar alanına girerek kitap stantlarını inceledi. Açılışla birlikte yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günleri de başlamış oldu.