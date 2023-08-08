Süper Lig, 65 yıllık tarihinde pek çok unutulmaz anıya ve futbolcuya ev sahipliği yapmıştır. Geçmişten bugüne, Türk ve yabancı futbolcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan Süper Lig'de 65 sezon boyunca 47 farklı futbolcu "Gol Kralı" ünvanını taşıdı. 66. sezonun heyecanı ise 11 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Süper Lig'in geçmişi, Türk ve yabancı futbolcular arasındaki kıyasıya rekabete tanıklık etti. 65 sezonda 33 Türk ve 14 yabancı olmak üzere toplam 47 futbolcu, "Gol Kralı" ünvanını elde etti. Son 10 sezon içinde ise yabancı futbolcular, 9 kez "Gol Kralı" ünvanını kazandılar.

Süper Lig'de gol kralı unvanını en fazla elde eden isimler arasında Metin Oktay ilk sırayı alıyor. Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplamda 6 kez "Gol Kralı" ünvanını taşıdı. Onu 5 kezlik unvanla Tanju Çolak takip ediyor. Ayrıca, Cemil Turan ve Aykut Kocaman da üçer kez "Gol Kralı" unvanını elde etti.

En fazla gol atan takım olarak öne çıkan isim ise Galatasaray oldu. Galatasaray, toplam 17 kez "Gol Kralı" çıkartarak bu alanda öne geçti. Onu 16 kezlik unvanla Fenerbahçe takip ederken, Trabzonspor da 5 kez "Gol Kralı" çıkartarak bu rekabette kendine yer buldu.

Süper Lig tarihinde en fazla gol atan yabancı futbolcu ise Mbaye Diagne olarak kaydedildi. 2018-2019 sezonunda 30 golle "Gol Kralı" ünvanını kazanarak önemli bir rekora imza atmıştır.

Son 20 sezonun "Gol Kralı" listesi de oldukça dikkat çekici. 2003-2004 sezonundan itibaren Zafer Biryol, Fatih Tekke, Gökhan Ünal, Alex de Souza, Semih Şentürk, Milan Baros, Aziz Makukula, Burak Yılmaz, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao, Mario Gomez, Vagner Love, Bafetimbi Gomis, Mbaye Diagne, Alexander Sörloth, Aaron Boupendza, Umut Bozok ve Enner Valencia gibi isimler bu prestijli unvana ulaştı.

Süper Lig'in renkli tarihindeki bu unutulmaz anlar ve rekabet dolu mücadeleler, futbolseverler için her zaman unutulmayacak birer anı olarak kalacak. 66. sezonun başlamasıyla birlikte yeni heyecanlar ve rekabetlerin de başlaması bekleniyor.

Süper Lig’in son 20 sezonunda gol kralı olan futbolcular şöyle:

2003-2004 Zafer Biryol (Konyaspor): 25

2004-2005 Fatih Tekke (Trabzonspor): 31

2005-2006 Gökhan Ünal (Kayserispor): 25

2006-2007 Alex de Souza (Fenerbahçe): 19

2007-2008 Semih Şentürk (Fenerbahçe): 17

2008-2009 Milan Baros (Galatasaray): 20

2009-2010 Aziz Makukula (Kayserispor): 21

2010-2011 Alex de Souza (Fenerbahçe): 28

2011-2012 Burak Yılmaz (Trabzonspor): 33

2012-2013 Burak Yılmaz (Galatasaray): 24

2013-2014 Aatif Chahechouhe (Sivasspor): 17

2014-2015 Jose Fernandao (Bursaspor): 22

2015-2016 Mario Gomez (Beşiktaş): 26

2016-2017 Vagner Love (Alanyaspor): 23

2017-2018 Bafetimbi Gomis (Galatasaray): 29

2018-2019 Mbaye Diagne (Galatasaray): 30

2019-2020 Alexander Sörloth (Trabzonspor): 24

2020-2021 Aaron Boupendza (Hatayspor): 22

2021-2022 Umut Bozok (Kasımpaşa): 20

2022-2023 Enner Valencia (Fenerbahçe): 29