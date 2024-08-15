Doğayı ve çevreyi koruyarak güvenli ve düşük maliyetli taşıma sağlamak amacıyla yola çıkan LogD'nin hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk ve tek “Sürdürülebilir Perakende Zirvesi 2024” bu yıl ekim ayında İstanbul Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleşecekİSTANBUL (İGFA) - Perakende ve finans sektöründe çalışan üst düzey yöneticiler, şirketlerin sürdürülebilir yarınlar için attığı adımları ve geliştirdikleri projeleri katılımcılar ve kamuoyu ile paylaşacak.

Sürdürülebilir Perakende Zirvesi 2024’de birbirinden önemli konular ve başlıklar ele alınacak. CEO’ların buluşacağı oturumda, perakende sektöründe sürdürülebilirlik konusundaki en son trendler, karşılaşılan zorluklar ve ortaya çıkan fırsatlar kapsamlı bir şekilde konuşulacak. Harvard Business Review Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panel, sürdürülebilir perakende konusundaki farkındalığı artırmayı ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir Girişimler oturumunun ana başlığı sürdürülebilir inovatif çözümler sunan girişimlerin başarı hikâyeleri ve yenilikçi yaklaşımları olacak. Sürdürülebilirlik alanında fark yaratan girişimler panelde çevre dostu ve yenilikçi çözümlerini paylaşacaklar. Katılımcılar ise sürdürülebilir girişimlerin karşılaştıkları zorlukları nasıl aştıklarını, iş modellerini nasıl şekillendirdiklerini ve gelecek vizyonlarını dinleme fırsatı bulacaklar. Sektörün geleceğini şekillendiren bu ilham verici oturum, yeni fikirlerin doğmasına ve iş dünyasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artmasına da katkı sağlayacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMLER ÖZEL OLARAK SEÇİLECEK

Panele katılan girişimler Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi (VC) yöneticilerinden oluşan kurul taraftan seçilecek. Katılımcılar, sektörde fark yaratacak spesifik bir ürün veya hizmet sunanlar, toplumsal veya çevresel bir sorunu çözme kapasitesine sahip ve bu süreçte gelir modeli oluşturabilenler, yatırım almış veya satış geliri elde etmiş olanlar, girişimlerini tanıtmak için çeşitli mecraları kullananlar ve sürdürülebilirlik alanında ulusal veya uluslararası etkinliklere, kuruluşlara veya organizasyonlara katılmış olanlar arasından seçilecek.