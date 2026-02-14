Toplantıya ilk kez katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sorulan bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ““Heyecanlanma ilk sınavını veriyorsun” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bakan Gürlek'in soruya yanıt vermesinin ardından ise Erdoğan’ın “Dersine çalışmış” şeklinde espri yaptığı ve bu sözlerin salondakiler tarafından alkışlandığı öğrenildi.

Öte yandan toplantıda, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bir sunum yaptı. Sunumda, geçen yıl hizmete alınan Mobil AKİM (AK Parti İletişim Merkezi) ile ilgili veriler paylaşıldı.

AKİM İLE ANINDA ÇÖZÜM

Buna göre Mobil AKİM, yerli ve milli Togg aracıyla bir yılda 53 şehirde 3 bin 153 haneyi ziyaret etti. Bu ziyaretlerde toplam 37 bin 300 kilometre yol katedilirken, 1.709 talep kayda alındı. Hane ziyaretlerinde alınan talepler, ilgili mercilere anında iletildi. Böylelikle vatandaşın sorun, şikâyet ve istekleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.