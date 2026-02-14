Kamuda fiili hizmet süresini 20 ve 30 yıl arasında tamamlayan Bursa Teknik Üniversitesi personeli için geleneksel ödül töreni düzenlendi. Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ile Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Genel Sekreter Selim Uzun katıldı. Törende, 'Vefa Ödülü' almaya hak kazanan 9 personele plaket ve belgeleri, 'İdari Hizmet Belgesi' almaya hak kazanan 17 personele ise idari hizmet belgeleri takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin sadece akademik başarılarla değil, kurumsal hafızayı taşıyan, emeği ve sadakatiyle kuruma değer katan çalışanlarla güçlendiğini vurguladı. Uzun yıllar kamu hizmetinde bulunan personelin özverisinin BTÜ'nün gelişiminde önemli bir paya sahip olduğunu belirten Rektör Çağlar, 'Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ödül alan çalışanlar, BTÜ ailesinin bir parçası olmaktan duydukları gururu ve mutluluğu dile getirerek, düzenlenen program için üniversite yönetimine teşekkür etti.