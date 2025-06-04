Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’de görev yapan Türk askerleriyle ilgili soruları yanıtlayan Güler, "Türkiye Suriye'deki askerlerinin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendirecek" dedi.

Bakan Güler, ayrıca "Türkiye Suriye'ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Savunma kapasitesini güçlendiriyor. İsrail ile Suriye'de çatışmasızlık için teknik görüşmeler sürüyor. Ancak unutulmamalı ki çatışmasızlık mekanizması normalleşme anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.