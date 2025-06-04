Gündemin 8. maddesinde kırsal mahallelerdeki alanlar için 1/1000 ölçekli planlama konusu görüşüldü.

Açıklama yapan Başkan Vekili Fevzi Dülger, "Bu çalışma devam ediyor. İlk etapta ova köyleri yani 18 köyde çalışmamız olacak. Sonrasında diğer köylerde de çalışma yapabiliriz." dedi.

Madde oy birliği ile kabul edildi.

Plan revizesi çalışmasının ilk etapta yapılacağı köyler arasında; Edebey, Çeltikçi, İsaören, Deydinler, Hocaköy, Ortaköy, Hamamlı, Alibeyköy, Bilalköy, Kulaca, Şibali, Hasanpaşa, Çitli, Kınık, Özlüce, Küçük Yenice, Süpürtü ve Yiğit mahalleleri yer aldı.