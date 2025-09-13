Suriye'de iç savaşın patlak vermesinin ardından, Adana Suriyeli sığınmacıların en yoğun şekilde yerleştiği şehirlerden biri haline geldi. Resmi verilere göre bir dönem kentte 201 bin 877 Suriyeli göçmen yaşıyordu. Ancak Esad rejiminin güç kazanması ve bazı bölgelerde istikrarın sağlanmasının ardından, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’dan da gönüllü geri dönüşler başladı. Son açıklanan rakamlara göre kentteki Suriyeli nüfusu 190 bin seviyelerine geriledi. Suriyelilerin ağırlıklı olarak ikamet ettiği merkez Seyhan ilçesinin Mirzaçelebi Mahallesi'nde ise bazı Suriyeli esnaflar ülkelerine dönmeye başladı.

"DÜKKANLAR BOŞ KALDI"

Suriyeli esnafların memleketini gitmesiyle mahalledeki Mirzaçelebi Sokak ve Güney Kuşak Bulvarında bir çok dükkan boş kaldı. Dükkan sahipleri iş yerlerine kiralık yazısı asmak zorunda kaldı. Bir zamanlar adım atmanın bile güç olduğu sokakta şimdi sakinlik dikkat çekiyor.

"ADANALILAR DA YARDIM EDİYOR"

Suriyeli vatandaşlar özellikle akşamları eşyalarına kamyonetlere koyarak memleketlerine dönüyor. Onların taşınmasına Adanalılar da yardımcı olarak eşyaları kamyonete taşıyıp uğurluyorlar.

40 yıldır mahallede esnaf olan Mahmut İdrisoğlu, "Suriyeli komşularımız yavaş yavaş ülkeyi terk ediyor. İçimizde hem sevinç hem de hüzün var. Aralarında gerçekten iyi insanlar da vardı. Günlük kaç kişinin gittiğini bilmiyoruz ama oldukça fazla kişi dönüyor" dedi.

"BİZ DE GİDECEĞİZ"

Suriyeli Hasan Ferah ise, "Bizde ailece 3 ay sonra dönüyoruz. Babam burada inşaatta çalışıyordu. Buradaki akrabalarımızın tamamı Suriye'ye döndü" diye konuştu.

Güne Kuşak Bulvarında esnaf olan Suriyeli Muhteşem Ahhi ise, "Biz 1 sene sonra döneceğiz. Buradan çok fazla kişi döndü. Biz de hazırlık yapıyoruz" dedi.