Arnavutköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak kız yurdunun duvarına çarptı. Çarpma sonrasında sürücü,

yaralanırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan 34 NLM 54 plakalı Tofaş marka araç

sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine manevra yaparak kız yurdunun duvarına çarptı. Çarpma etkisiyle araç ağır hasar alırken henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen şoför araç içerisinde sıkıştı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan sürücü araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Önce kaydı daha sonra kız yurdunun duvarına çarptı, o anlar kamerada

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahsın yolda manevralar yaptıktan sonra

aracın yönünün değişerek yine cadde üzerinde bulunan bir kız yurdunun giriş duvarına çarptığı görüldü. Kaza sonrasında bir minibüsün durarak yolcuların ve inşaatta çalışan işçilerin yardıma koştuğu da görüldü.

Kaza anını gören Ali İhsan Kömürcü, "Ben camiden kursa doğru geliyordum bu araç aniden fren yapıp duvara vurdu önünde de hiç bir şey yoktu. Ben diğer personelin aracını aldım içeriye bir girdim baktım ses geldi. Burayı yol zannetti bence çünkü birden döndü buraya. Buraya inşaattaki arkadaşlar falan da gelip müdahale etti" şeklinde konuştu.