Gazze’ye yardımların ulaşmaya başlamasıyla birlikte bölgede insani yardımı sağlamak adına harekete geçildi. İnegöl Belediyesi de Kızılay İnegöl Şubesi iş birliğinde Gazze için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. “Mazluma Nefes, Gazze’ye Umut Ol” sloganıyla yapılacak yardım kampanyasının 1 ay süreceği ve nakdi olarak toplanan yardımlarla Gazze’ye yardım eli uzatılacağı kaydedildi.

GAZZE BİR İNSANLIK MESELESİ HALİNE GELDİ

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Kızılay iş birliğinde başlatılan yardım kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Gazze’ye yardım eli uzatmak, sadece bir yardım değil artık insanlık meselesi haline gelmiştir. Şu anda Türkiye, Gazze’ye en üst düzeyde yardımı devam ettiren, yardım yapan ülke. Milletimiz bu konuda gerçekten çok çok hassas. Bizler de İnegöl Belediyesi ve Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak şehrimizde bir kampanya başlatma kararı aldık. Bölgede en etkili dağıtım yapan kurum Kızılay. Kızılay İnegöl Şubesi ile bir protokol yaparak vatandaşlarımızın da destekleriyle Gazze için yardım kampanyamızı başlatıyoruz” dedi.

KAMPANYA 1 AY SÜRECEK, YARDIMLAR NAKDİ OLARAK TOPLANACAK

1 aylık bir kampanya başlatıldığını vurgulayan Başkan Alper Taban, şöyle konuştu: “Yardımların toplanacağı hesapların iban numaraları sosyal medya hesaplarımızda, web sayfalarımızda ve ilgili duyuru metinlerinde de paylaşılacak. Türk Kızılay Derneği İnegöl Şubesi’nin TR49 0001 0000 6700 0018 6872 61 iban numarası ve İnegöl Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin TR52 0021 0000 0001 9089 9000 02 iban numaralarından yardımlar ulaştırılabilir. Ancak vatandaşlarımızın yardımları gönderirken açıklama kısmına özellikle “Gazze” yazması önemli.”

HER BİR LİRA, GAZZE’DE BİR CANIN YARASINA MERHEM OLACAK

“Vatandaşlarımızın en güçlü şekilde Gazze’ye yardımlarını ileteceğini umut ediyoruz. Gazze’nin acil ihtiyaçlarının bölgeye sevki bizim için çok çok önemli. Başlattığımız yardım kampanyasıyla, temel insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Değerli İnegöllüler; her bir lira, Gazze’de bir canın yarasına merhem olacak. Sivil toplum kuruluşlarımızı, iş dünyamızı, vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Kızılay iş birliği ile yardımların en kısa sürede güvenli bir şekilde Gazze halkına ulaşmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın desteği ile bu kampanyayı güçlü bir dayanışma hareketine dönüştürebileceğimize inanıyoruz. Şimdiden katkı ve destek verecek herkese teşekkür ediyorum.”