

2025 yılının ilk Surfaces Eurasia Konferansı, 25-26 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Marriott Asia Otel’de düzenlendi. Konferansın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan TİM Başkan Vekili, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “İki yıldır İstanbul’da düzenlenen ve yüzey kaplama sektörü açısından büyük önem taşıyan Surfaces Eurasia Konferansı’nda; mobilya sektörünün yan sanayisinin değerli üreticileri, temsilcileri ve bu alanda teknoloji geliştiren uzmanlarıyla bir araya geldim. Sektörümüzün dönüşümünü ve geleceğe yönelik ortak vizyonumuzu birlikte değerlendirdik. Üretim teknolojilerinden tasarım anlayışına, sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar pek çok alanda yeni bir dönemin içindeyiz. Bu nedenle böylesi organizasyonlar son derece kıymetli; çünkü değişimin getirdiği fırsatları doğru okumak ve güçlü iş birlikleriyle ilerlemek hepimiz için önem taşıyor. Mobilya ve yüzey teknolojileri alanında atılan her adımın; üretim kalitemizi, küresel rekabet gücümüzü ve markalarımızın uluslararası görünürlüğünü artırdığını bir kez daha gözlemledim. Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Sayın Dr. Kurt Fischer’e ve Sayın Nurten Ergün’e teşekkür ediyorum. Sektör temsilcileriyle yaptığımız paylaşımlar, hep birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüdüğümüzün açık bir göstergesi. Sektörümüzün gelişimine emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ