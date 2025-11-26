Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Can, Barış Sun
Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Taha Recep Cebeci, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz
İskenderunspor A.Ş.: Cengizhan Şarlı, Ahmet Biler, Ulaş Zengin, Berat Yılmaz, Enes Şahin, Kerem Kurşun, Deniz Erdoğan Mustafa Kapı, Koray Uzun, Erbay Eker, Mohamed Khalil
Goller: Kerem Dönertaş(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
23'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Taner'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kerem'i vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
Kaynak: YAVUZ YILMAZ