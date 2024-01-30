Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara ardından direğe çarptı; biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Baykoca Mahallesi Yeni İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Emran D. (29) idaresindeki 10 AHZ 994 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan karşıya geçmeye çalışan 2 yayaya ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve 1 aylık bebeği Leyla, yayalar Emirhan İ. (11) ve Alperen S. (15) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.