Olay saat 19.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Yasin T. (31) talaş silosunu temizlediği sırada, siloda dönen helezona kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olayı gören işçiler, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç işçinin hayatını kaybettiğini belirlediler. Talaş silosunda sıkışan işçinin cansız bedeni itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Genç işçinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.