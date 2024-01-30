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Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’a gelen tatilci, telesiyej ile pistin zirvesine çıktığı sırada dengesini kaybedince zirveye sürünerek çıktı. O anlar başka bir tatilci tarafından kaydedildi.
Türkiye'nin gözde kış turizmlerinin başında gelen Uludağ'a gelen tatilci telesiyej ile pistin zirvesine çıkmak istedi. O sırada dengesini kaybeden tatilci yere düşünce ortaya güldüren görüntüler çıktı. Tatilci pistin zirvesine sürünerek çıkarken o anlar başka bir tatilci tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA