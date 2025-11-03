Saadet Partisi İnegöl Kadın Kolları Başkanı Havva Şen, çocukların karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekmek amacıyla yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için sesimizi yükseltmek, sözümüzü yinelemek için meydanlara iniyoruz. Türkiye’de 22 milyondan fazla çocuk yaşıyor. Ancak birçok çocuk, yoksulluk, eğitimsizlik ve istismar gibi ciddi sorunlarla mücadele ediyor” dedi.

Yoksulluk ve Eğitim Sorunu

Şen, Türkiye’de her üç çocuktan birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirterek, “Yoksulluk yalnızca karnını doyuramamak değil; eğitime, sağlığa ve sosyal hayata erişememek demektir. On binlerce çocuğumuz okula hiç başlayamıyor ya da eğitimini tamamlayamıyor. Bu tablo kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele

Çocuk işçiliğinin de ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Şen, “Bugün yüzbinlerce çocuğumuz ağır işlerde çalıştırılıyor. Çalıştırılan her çocuk, aslında geleceğimizden çalınan bir değerdir. Saadet Partisi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız, çocuk işçiliğini bitirecek, şiddet ve istismara karşı caydırıcı yasaları hayata geçireceğiz” dedi.

Engelli ve Göçmen Çocuklar Unutulmuyor

Havva Şen, engelli ve göçmen çocukların yaşadığı zorluklara da dikkat çekerek, “Yaklaşık yarım milyon engelli çocuğumuz eğitim ve sosyal hayatta büyük engellerle karşılaşıyor. 1,7 milyon göçmen çocuğun da önemli bir kısmı eğitimden uzak. Bu çocukların temel haklarını garanti altına almak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Meydanlarda Farkındalık Çalışması

Saadet Partisi, “Sesimiz, Sözümüz, Umudumuz Var” sloganıyla İnegöl’de bir ay boyunca her hafta meydanlarda olacak, broşürler dağıtacak ve çocukların yaşadığı sorunları gündeme taşıyacak. Şen, kampanyanın amacını özetleyerek, “Çocuğun güvence altında olmadığı bir ülkede, hiçbirimizin geleceği güvence altında değildir” dedi.