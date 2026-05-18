Edinilen bilgiye göre kaza, saat 05.47’de İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden İzmir yönüne seyir halinde bulunan A.G. (50) idaresindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun sağ tarafında bulunan refüje çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Susurluk Grup Amirliği ekipleri ile çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste bulunan 40 yolcudan yaralanan 25 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yolun sol şeritten tek şerit halinde ulaşıma açık olduğu ve trafik akışında olumsuz bir durum bulunmadığı öğrenildi.