

Yangın saat 18.15 sıralarında Cuma mahallesi Elektrik sokakta bulunan pasajın içindeki Fenerbahçeliler Derneği'nde meydana geldi. Pasaja giren 2 çocuk derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmak ile tutuşturup kaçtılar. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu dernekte hasar meydana geldi. Dernekte yangın çıkaran 2 çocuk ve yangın anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Baran K.(12) ve Münür Ç.(7)'yi yakaladılar. Gözaltına alınan çocuklar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar.