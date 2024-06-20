21 Haziran Cuma günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir artış bekleniyor. Benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Şu anda İstanbul’da, Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 40,67 TL, benzinin litre fiyatı ise 40,3 TL seviyesinde. Bu fiyatların zamlarla birlikte daha da yükseleceği düşünülüyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde birkaç önemli faktör rol oynuyor. İlk olarak, gümrüksüz rafineri fiyatı bulunuyor. Bu fiyatın üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Böylece KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınıyor. Bu parametrelerin belirli bir değişim aralığında izlenmesi sonucunda, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu süreç, akaryakıt fiyatlarının piyasa koşullarına göre sürekli olarak güncellenmesini sağlıyor.