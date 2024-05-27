İddiaya göre Tacikistan’da 4DEVOR firmasını temsilen İnegöl’e gelen Nazokat Kabilova, Mobilyumda bazı firmalarla görüşerek mobilya, koltuk ve aksesuar siparişleri verdi.

Kendini Noza adıyla tanıtan kadın, siparişleri kapıda ödeme seçeneği ile satın aldı. Ürünler TIR’la Tacikistan’a gidecek, teslim alındıktan sonra ödeme TIR şoförüne takdim edilecekti.

Kapıda ödeme seçeneğine evet diyen firmalardan İpek Home Concept firmasının yetkilisi Mehmet Ali İpek, 41 bin dolar tutan çok sayıda mobilya ürününü Tacikistan’a gönderdi. Ürünlerin teslim edilmesinden sonra ödemeyi alamayan TIR şoförüne paranın 1 hafta sonra ödeneceği bildirildi.

9 AY BOYUNCA OYALAMIŞ

Film gibi dolandırıcılık hikayesi ürünlerin teslim edilmesinden tam 9 ay sonra ortaya çıktı. İpek Home Concept firması tercümanları aracılığı parayı tahsil etmek için her hafta Nazokat Kabilova’yı aradı. Sürekli bahaneler uydurduğu iddia edilen kadın, son zamanlarda telefonlara da çıkmayınca İnegöllü mobilya firma yetkilisi Mehmet Ali İpek soluğu Tacikistan’da aldı.

TACİKİSTANDA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Yaklaşık 1 milyon 300 bin TL’lik faturalandırılmış alacağını tahsil etmek için Tacikistan’da mobilya satışı yapan 4DEVOR firmasına giden Mehmet Ali İpek, mobilya satışını yaptığı Nazokat Kabilova’dan ödeme istedi.

Karşısında birden İnegöllü mobilyacıyı göre kadının, iddiaya göre İnegöllü firma yetkilisini hakaret ve tehdit ederek mağazadan uzaklaştırdı. Ancak kendisini patron olarak tanıtan kadının firmada yetkili biri olduğu ve mağazaların sahibinin başka biri olduğu ortaya çıktı.

PARALARI ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

İddiaya göre 4DEVOR firmasının İnegöl’den yapılan mobilya ürünlerinin paralarını Nazokat Kobilova’ya ödediği ancak, Kobilova’nın bu paraları İnegöl’e göndermeyip zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

Yaşadığı durumu gazetemize anlatan Mehmet Ali İpek, yaşadığı olayı gazetemize şu şekilde anlattı; “Adının Noza olduğunu söyleyen Tacikistan uyruklu birisi benden ürün aldı. Ödeme yapacağını söyledi ama yapmadı. Her hafta ödeme gönderiyorum bahanesiyle ve tercümanı aracılığıyla tam 9 ay geçti. Son olarak Tacikistan'a gittiğimde isminin Noza değil, Nazokat Kobilova olduğunu ve 4DEVOR firmasını da dolandırdığını ve şuan mahkemelik olduklarını, Türkiye'ye göndermek üzere verilen parayla orada kendisine ev ve araba aldığını orada öğrendim. Ticari ateşeye gidip durumu anlattım. Orada bu tür olayların çok olduğunu, onların da yapacaklarının sınırlı olduğunu Türkiye'ye dönünce şikayet etmemi söylediler. Tekrar Nazokat'ın mağazasına gittiğimde orada ona kimsenin bir şey yapamayacağını, bana da sen değil senin Cumhurbaşkanın bile benden bu parayı alamaz. İstediğin yere git şikayet et, karşıma da çıkma diye tehdit ve ağza alınmayacak hakaretler etti. Durumu birçok ihracatçı arkadaşlarım biliyor” dedi.

ÇOK SAYIDA FİRMAYI DOLANDIRMIŞLAR

Avukatları aracılığı ile resmi işlemlere başladıklarını söyleyen Mehmet Ali İpek, bu olayın sadece kendi firmaları ile alakalı olmadığını, başka firmalarında benzer şekilde aynı kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

İnegöl’e sık sık gelen Nazokat Kobilova’nın başka firmaları benzer şekilde dolandırabileceği uyarısında bulunan İpek, “Kendisi şuan burada Mobiliyumda geziyor ve kendisine yeni avlar arıyor. İnegöl esnafı olarak benim yaşamış olduğum sıkıntıları siz de yaşamayın ve bu kadına dikkat edin” dedi.