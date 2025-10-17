Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Cuma ziyaretleri kapsamında Tahtakale Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Aydın, Tahtakale Köylü Pazarını tekrar eski haline getirmek için çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Osmangazi İlçesi’ndeki mahalleleri bir bir ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Cuma namazını Tahtakale Mahallesi’nde bulunan Duhter-i Şerif

Camiinde kılan Başkan Erkan Aydın, namaz çıkışında mahalle sakinlerine ikramlarda bulundu. Tahtakale Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydın’ı vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek hizmet talep edilen alanlarla ilgili en kısada sürede çalışmaya başlanılacağının sözü verdi.

"Tahtakale Köylü Pazarını tekrar eski haline en kısa sürede getireceğiz"

Tahtakale Mahallesi’ni ziyaret ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, " Seçim öncesi de söylemiştik. Tahtakale Köylü Pazarını tekrar eski haline getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Anıtlar Kurulunda ufak bir onayımız var o bittikten sonra inşallah bu meydanı vatandaşın isteği doğrultusunda hem de köylülerimizin kendi bütçesine katkı sağlayabilecek şekilde o eski dokusuna kavuşturacağız. Bursalılara çocukluklarında yaşadıkları o duyguları burada bir kez daha yaşatmak istiyoruz. Muhtarımızla birlikte konuyu takip ediyoruz. İnşallah projeyi kısa zamanda hayata geçireceğiz" dedi.

"Başkanımız her verdiği sözü yerine getiriyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Tahtakale Mahallesi Muhtarı Mehmet Yavuz, "Başkanımız her geldiğinde bize verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Mahallemizde olan bütün eksiklikleri kendisine iletiyoruz. Başkanımızda talimat vererek bu eksikliklerimizi anında yerine getiriyor. Ben sonsuza kadar Erkan Aydın, başkanıma güveniyorum. Tahtakale Meydanı’nın köylü pazarı olacağına yürekten inanıyorum. Erkan başkanımız her verdiği sözü tutmuştur bunu da tutacağına eminim" şeklinde konuştu.

Tahtakale Mahallesi sakinleri Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın mahallelerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.