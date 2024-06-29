Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ana yol üzerinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı. Ters şekilde metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralanırken, aracın akaryakıt pompalarının yanında durması ile faciadan dönüldü.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Yalova’dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Çiğdem Doğan (44) idaresindeki 14 ACG 653 plakalı otomobil, Orhangazi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetiin kaybetmesi sonucu takla atarak bir akaryakıt istasyonuna daldı. Ters dönen otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra akaryakıt pompalarının yanında durdu. Kazada otomobil sürücüsü Çiğdem Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan evcil kedi de sağlık ekipleri tarafından alınarak, yaralı ile birlikte hastaneye götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.