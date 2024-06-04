Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan traktör takla atıp şaha kalktı, kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Çiftlik Mahallesi’nde tarlalık alanda meydana geldi. Mesut Ç. (30) yönetimindeki 16 AJN 566 plakalı traktör, yamaçtan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Takla atan traktör şaha kalkarak durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: iha