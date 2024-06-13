Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen kongrede divan heyetinin seçiminin ardından yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları okundu. Raporların ayrı ayrı ibra edilmesinin ardından seçime gidildi.

Tek listeyle gidilen seçimde İnegöl Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren güven tazelerken, yönetim kurulu üyeliklerine Hasan Bircan, Ferhat Özcen, Mücahit Baykoz ve Caner Alkan seçildi.

Seçimin ardından bir konuşma yapan Başkan Mesut Ekren, kendilerini yeniden göreve seçen üyelere teşekkür ederek, “Yönetim olarak üyelerimize en iyi hizmeti verebilme adına yeniden aday olduk. Yeni dönemde yine üyelerimizin istek ve talepleri doğrultusundan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen herkese teşekkür ederiz” dedi.