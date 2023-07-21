Geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00 sıralarında, TEM Otoyolu Kağıthane Okmeydanı bağlantı yolunda şaşırtıcı bir olay yaşandı. Taksi şoförü Kıvılcım Aktaş, Kartal'dan aldığı üçü yabancı uyruklu dört yolcuyu Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'ne götürmek üzere yola çıktı.

Olay, taksinin yol istediği kamyonetle yaşanan anlaşmazlıkla başladı. Sürücü Aktaş, sol şeritte ilerleyen kamyonet şoförüne yol istemek için selektör yaptı. Kamyonet sürücüsü önce sağ şeride geçerek yol verdi gibi görünse de, beklenmedik bir şekilde taksiyi bariyerlere doğru sıkıştırmaya çalıştı. Neyse ki, Aktaş bu tehlikeli durumu atlattı ve yoluna devam etti. Ancak bu olayın ardından yaşananlar gerçekten şaşırtıcıydı.

Kısa bir süre sonra kamyonet şoförü, önünde ilerleyen taksiye hızla çarptı. Bu ani saldırı, taksici Aktaş ve yolcuları arasında büyük bir panik yarattı. Bu kazanın şokunu atlatamayan yabancı uyruklu bir kadın yolcu araçta baygınlık geçirdi.

Aracında maddi hasar oluşan Aktaş, olayın tespiti için tutanak tutmak amacıyla kamyonetin peşinden gitti. Ancak bu kez de başka bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Kamyonetten inen üç kişi, taksiciye saldırdı. Yolcular büyük korku içindeyken, saldırganlar hızla araçlarına binerek olay yerinden kaçtılar.

Saldırı sonucunda yaralanan taksici Aktaş, darp raporu alarak hemen emniyete başvurdu ve yaşadığı olayı şikayet etti. Şu an polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumdadır.