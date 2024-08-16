Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede devam eden kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Yalçın, vatandaşların kaliteli ve modern bir yuvaya sahip olmaları için inşaatları yakından takip ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak ile Kiçiköy Mahallesi Sağlık 1 Sokak’ta devam eden kentsel dönüşüm alanındaki inşaatlarda incelemelerde bulundu.

Mutfak dolabı, vestiyer gibi özelliklerin yanında kapalı otoparkıyla da her şeyin düşünüldüğü modern ve konforlu dairelere dönüşecek yapılardaki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, en ince ayrıntısına kadar incelemelerde bulundu.

“EV SAHİBİ OLMAK ÖNEMLİ, EV SAHİBİ YAPMAK DAHA ÖNEMLİ”

Hak sahibi vatandaşların rahat, konforlu, depreme dayanıklı ve modern binalarda yaşamalarını isteyen Başkan Yalçın, “Toplumumuzda ev sahibi olmak önemli. Ev sahibi yapmak en az bunun kadar da önemli. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin sağladığı haklar sayesinde 40 yıl kullanılan ev sıfırıyla değişiyor. Bu çok değerli bir çalışma. Dirençli yapılarla vatandaşlarımızı buluşturmak için çalışıyoruz. Hem vatandaşlarımızın güvenilir konutlarda oturmalarını istiyoruz hem de modern yapılar inşa ediyoruz. Daha önce yapımını tamamladığımız kentsel dönüşüm alanlarındaki hemşehrilerimiz yeni yuvalarından çok memnun kalmıştı. Eski ve güvensiz evlerinden sıfır bir eve çıkmalarından duydukları memnuniyeti bize her fırsatta iletiyorlar. Burada da hızla yükselen yapıları müteahhit firmalarımızın temsilcileriyle incelemeye devam ediyoruz. Bu vesileyle yüklenici firmaya kazasız bir süreç, hak sahibi hemşehrilerimize huzurla oturmalarını diliyorum” diye konuştu.