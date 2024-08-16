Yıllar boyunca The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bazı sahneleri ile gerçek dünyada meydana gelen olaylar arasındaki ürkütücü benzerlikler kehanet olarak yorumlandı. Koronavirüs, Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olayları önceden tahmin ettiği öne sürülen dizinin bir bölümü, bu kez de gündeme oturdu.

Dünyada yaşanan olayları öngördüğü iddia edilen dizinin maymun çiçeği virüsünü de önceden bildiği öne sürüldü. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, 7. sezon 3. bölümde Bart ve Milhouse'un bir maymunla oynadıktan sonra hastalandığı, bir başka bölümde ise Homer'ın bir maymun sahiplendikten sonra hastalandığı gösteriliyor.

Sosyal medya kullanıcıları kehanet iddialarına büyük bir ilgi gösterdi. Bir kullanıcı gönderiye, "Doğruysa vay halimize" şeklinde yorum yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, "Yine mi aynı hikaye" ifadesini kullandı.